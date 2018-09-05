Katil zanlısının ailesini arayarak ‘Ben birini öldürdüm’ dedikten sonra kayıplara karıştığı öğrenildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 31 Ağustos tarihinde Arslanlı Mahallesi Mergen Çayı mevkiinde bir erkek cesedi bulunmuş, yapılan incelemede cesedin 24 yaşındaki İbrahim Kuru’ya ait olduğu tespit edilmişti. Silahla öldürülen Kuru’nun katil zanlısının eski iş arkadaşı Ö.K. olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili yapılan araştırmada Kuru ile Ö.K. arasında daha önceden husumet olduğu belirlendi. Daha önce aynı iş yerinde çalışan Kuru ve Ö.K.’nin palet yüzünden kavga ettiği, kavgayı gören iş yeri sahibinin Kuru’yu işten çıkararak Ö.K. ile çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Buna kızan Kuru’nun bir arkadaşı ile birlikte Ö.K.’yi darp ettiği, darp edilen Ö.K.’nin Kuru’yu cinayetin işlendiği bölgeye görüşmeye çağırdığı belirlendi. Arslanlı Mahallesi Mergen Çayı mevkiinde görüşen ikili arasında çıkan tartışmada Ö.K., yanında getirdiği tabancayla Kuru’yu vurarak öldürdü.

Cinayetle ilgili araştırma başlatan Nazilli polisi, cinayeti işleyen Ö.K.’nin olaydan sonra ailesini arayarak ‘Ben birini öldürdüm’ dediğini ve kayıplara karıştığını tespit etti. Polis, Ö.K.’nin ailesinin ifadelerine başvurdu. Zanlının ailesi, ifadelerinde konuyla bir ilgileri olmadığını söyledi. Gözaltına alınan şahıslar savcılıkta verdikleri ifadenin ardından salıverilirken, katil zanlısının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.