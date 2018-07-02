Kavaklı Anadolu Lisesi Bölüm Başkanları sınavı değerlendirdi

Hafta sonu yapılan sınavlarla ilgili değerlendirme yapan Kavaklı Anadolu Lisesi bölüm başkanları sınavın olumlu ve olumsuz yönlerin açıkladılar.

Bu sene ilk defa uygulanan sınavın önemli soru işaretlerinin olduğunu ifade eden Okul Müdürü ve Psikolojik Danışman Süleyman Çokay, “Planlı ve etkili bir yol izleyen zümrelerimizin çalışmalarına öğrenci koçluklarımız yoluyla öğrencilerimizin de eşlik etmesiyle başarılı bir sınav geçirmiş olduk. Özel uygulanan rehberlik programları ile soru işaretlerini dağıtmış olduk. Zümre başkanlarımızın yaptığı analizler seneye sınava girecek öğrencilerin de yolunu aydınlatacaktır” dedi.

Matematik testleri

Matematik Bölüm Başkanı Gökhan Çolak: “Her iki oturumda da anlattığımız tüm konulardan sorular sorulmuş. Sorular hem matematikte hem de geometride görsellerle desteklenmiş. Genel anlamda sorular çok zor değil ve son derece güzel hazırlanmış. Tek eleştirisel yanı hem milli eğitim kitaplarında hem de piyasalardaki yayınlarda bu şekilde görsel ağırlıklı soruların çok olmayışı” dedi.

Türkçe ve edebiyat testleri

Edebiyat Bölüm Başkanı Mutlu Akkaya : “TYT Türkçe testinde sürpriz olarak nitelenebilecek herhangi bir sorunun olmadığı gözlemlenmiştir. Tüm sorular geçen yılki YGS Türkçe sorularına parelellik göstermektedir. ÖSYM bu yıl da okuma, anlama, yorumlama sorularına ağırlık vermiştir. Bu becerileri ölçmek adına da öğrencilere 29 soru yönelten ÖSYM’nin 11 tane de bilgi ölçen soru sorduğu görülmektedir. Soruları dikkatli okuyan ve planlı çalışan öğrencilerin başarı göstereceği de aşikardır. AYT Türk Dili ve Edebiyatı sorularına gelince de şunları söylemek mümkündür.24 sorudan 4’ünün yorum olarak geldiği diğer 20 sorunun da edebiyatın alanlarına dengeli bir şekilde dağıtıldığı görülmektedir” dedi.

Fen Bilimleri testleri

Fizik Bölüm Başkanı Gökmen Karahüseyinoğlu : “TYT fizik çoğu yorum basit sorular. AYT daha çok bilgiye dayalı sorulardan oluşmuş. Ders notlarında defalarca üzerinden geçilmiş kısımlardan sorulmuş olması sınavı kolaylaştırıyor. İyi çalışan öğrenciyi ayırt edebilecek sorulardan oluşmuş” dedi.

.Kimya Bölüm Başkanı Mustafa Kavaklı :TYT de dalton sorusu çelişkili olmakla beraber diğer sorularda öğrenci kendi bilgisiyle sonuca varabilecek durumdaydı, bu bilgilerde sene boyunca derslerde verilen bilgilerdir. Ders notlarımızda, deneme sınavlarımızda ve tekrarlarımızda sürekli verilen genel bilgilerdir. Bu yüzden başarı durumu oldukça iyi” dedi.

Biyoloji Bölüm Başkanı Tülay Karahüseyinoğlu: TYT soruları 9. ve 10. sınıf AYT soruları ise 11. ve 12. sınıf müfredatına uygun hazırlanmış. Bu anlamda net bir ayrım yapılmış. Sorular daha çok bilgiyi ölçen orta zorlukta” dedi.

Sosyal Bilimler testleri

Tarih Bölüm Başkanı Murat Sümer : “TYT soruları geçmiş yıllara göre bilgi ve yorum içerikli olmuş. 2018 AYT Tarih sorularının, bilgiye dayalı, müfredata uygun, zorluk derecesinin orta ve üst düzey şeklindedir. Alan bilgisine sahip olan öğrenciler bir adım önde başlamıştır” dedi. Coğrafya Bölüm Başkanı Onur Özbek ise “Bu seneki sorularda Türkiye ve Dünya haritasını iyi okuyabilme ve yorumlama ön plana çıkmıştır. 11. ve 12. Sınıf müfredatı etkin olmuştur. Genel olarak orta seviyede gerçekleşmiştir” dedi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Gamze Özkan; “Sorular 3 yorum 2 bilgi sorusu şeklinde. Seviye açısından değerlendirecek olursak anlaşılır ve orta düzeyde diyebiliriz. Ayrıca geçmişte çıkmış sorularla konu ve seviye açısından da paralellik gösteriyor” dedi.

Felsefe Bölüm Başkanı Sevgi Tozkoparan ise “Yeni değişen sınav sisteminde geçen seneki sorulardan farklı olarak bilgi ağırlıklı değil ÖSYM’nin örnek soru kalıplarında görüldüğü gibi bildiklerini yorumla tarzında sorular geldi orta düzey zorlukta biraz karmaşık ve düşünme ağırlıklı sorular sorulmuştur” diye konuştu.

İngilizce Bölüm Başkanı Aslı Kanar; “ Soruların dağılımı ve zorluk dereceleri geçmiş yıllarla benzerlik göstermektedir. Kolay olarak adlandırabiliriz” diye değerlendirme yaptı.