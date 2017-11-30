Kavaklı Anadolu Lisesi Felsefe öğretmeni Sevgi Bilgin, dünyaca ünlü filozofların düşüncelerini afiş halinde hazırlanmasını sağladı. Akademik çevreden destek alınarak hazırlanan afişler hakkında, Felsefe Kulübü öğrencileri tarafından Aydınlı vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Görsel sanatlar öğretmeni Belgin Özdemir ise serginin görsel kısmını organize etti. Efeler ilçesi merkez Sevgi Yolu’nda gerçekleşen etkinlikte, özel olarak yapılan tablolar ile felsefenin ana teması aktarılmaya çalışıldı.

Kavaklı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Süleyman Çokay, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya Felsefe Günü” Türkiye Felsefe kurumunun önerisiyle, 1946 yılında UNESCO tarafından kabul edilmiş ve tüm dünyada kutlanmaya başlanmıştır. Felsefe, bilgeliğe duyulan aşk anlamındadır. Günümüzde bilgiye ulaşmak kolaydır ama bilgeliğe ulaşmak için bilgiyi uygulamak gerekir. Günümüzde eleştirel düşünceye sahip gençler yetiştirmemiz gerekir. Felsefe sadece sınavda 5 soru sorulan bir test olarak görülmemelidir. Felsefe yolda olmak demekkir” diye konuştu.