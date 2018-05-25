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25 Mayıs 2018 09:09

Kavaklı Anadolu Lisesi, Yılmazköy İlkokuluna yardım eli uzattı

Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi’nin Mayıs ayı içerisinde düzenlediği resim sergisindeki resim satışından elde edilen gelirle Efeler Yılmazköy İlkokulu’nda okuyan öğrencilere bayram öncesinde hediyeler alındı, ihtiyaç sahibi ailelere yardım edildi.

Kavaklı Anadolu Lisesi, Yılmazköy İlkokuluna yardım eli uzattı

25 Mayıs 2018 09:09


Okul Müdürü Süleyman Çokay, yaptığı açıklamada; “Bizler de bugün minik yavrularımıza bayramlıklarını armağan ederek onları bir nebze olsun sevindirmek istedik. Bayramlarda çocukların bir dedikleri iki edilmez. Ramazan bayramı öncesi sınıflarda güzel bir ortam yaratıldı. Yılmazköy ilkokulu müdürü Okul Müdürü Fatih Mehmet İlter, Müdür Yardımcısı Yeşim Yılmaz, Okul Aile Birliği Başkanı Aytekin Dülger’e bu çalışmada bizlere yol gösterdiler. Okulumuz öğrencilerini, sergiye maddi ve manevi destek sağlayanlara, görsel sanatlar öğretmenimiz Belgin Demet Özdemir’e, Aydın Barosu başkanı Gökhan Bozkurt ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.




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