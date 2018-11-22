Kavaklı Koleji Büyük Erkekler Basketbol Takımında hedef şampiyonluk

Ligi'nden sonra gelen Bölgesel Basketbol Ligi için yapılan müsabakalarda Kavaklı Koleji Kulübü ilk 2 maçı yüksek skorlarla kazandı.

Takım içinde öğretmenlerin yer aldığı tecrübeli isimler ile birlikte üniversite öğrencilerinden oluşan Kavaklı Koleji Büyük Erkekler Kulüp Takımı emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Takım oyuncularından aynı zamanda Kavaklı Koleji Okul Müdürü olan Süleyman Çokay “Basketbol hedefleri, hayalleri olanların oyunudur. Basketbol bu hedeflere ulaşabilmek için çalışmayı, ahlaklı olmayı, disiplinli ve saygılı olmayı sağlar. Bu çerçevede genç arkadaşlarımızla birlikte İlimizi bölgesel ligde temsil etmek istiyoruz. Kavaklı eğitimin yanında spor ve sanat alanlarında da bir markadır” dedi.

Takım antrenörü Yusufhan Diler de ilk 2 maçı çok rahat geçtiklerini, bundan sonraki tüm maçları alarak namağlup bölgesel lige çıkmak istediklerini ifade etti. Diler, alınan galibiyet serisinde yakaladıkları sinerjinin etkili olduğunu aktardı.