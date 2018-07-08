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08 Temmuz 2018 14:15

Kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk ilçesinde önceki gece meydana gelen bir kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki Sabahattin Kılınç hayatını kaybetti.

Kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

08 Temmuz 2018 14:15

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre; Önceki gece Köşk Çevreyolu yakınlarında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ın da amcasının oğlu olan Sabahattin Kılınç kavgayı ayırmak için gittiğinde tanıdığı ve akrabası olan iki kişiyi silahla vurulmuş halde gördü. Kan gördüğünde fenalaştığı öğrenilen Sabahattin Kılınç olaydan sonra fenalaşınca Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sabahttin Kılınç yoğun bakıma alındı. Durumu gittikçe fenalaşan Sabahattin Kılıç öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.


Bir ay önce babasını kaybeden 41 yaşındaki Sebahattin Kılınç’ın ani ölümü ilçede üzüntüye neden oldu.




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