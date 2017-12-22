Kayıp kadının ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor

12 Aralık tarihinde evinden çıktığı ve bir daha geri dönmediği öğrenilen evli ve 2 çocuk annesi Rahime Yüce’nin kaybolmasından bu yana geçen 10 günden bu yana haber alınamıyor. Ailesi tarafından polise kayıp müracaatında bulunulmasının ardından polis ve diğer arama ekiplerinin çalışması sonuç vermedi. Bir yandan aile yakınlarının adeta dedektif gibi yaptığı çalışmalarda Yüce’nin en son görüldüğü yerde yapılan aramalar da sonuç vermedi. Yüce’nin kaybolmasından 2 gün sonra ortaya çıkan çantası ve nüfus cüzdanı ise kafaları karıştırırken, Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ’Kurbağa Adamlar’ tarafından Menderes Nehri’nde yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Tarla, bahçe, metruk evler ve daha birçok yerde arama gerçekleştiren polis ve Yüce ailesinin yakınları tüm çabalarına rağmen sonuca ulaşamayınca yedinci gün arama çalışmalarına son verildi.

Her bilgiyi değerlendiren ve gece gündüz demeden arama çalışmalarına devam eden Yüce ailesinin evinde 24 saat uyku yok. Komşularının da yalnız bırakmadığı ailenin iki çocuğu ve Rahime Yüce’nin kız kardeşi, İHA Nazilli temsilcisine konuştu. Ailenin küçük çocuğu lise birinci sınıf öğrencisi Efekan ve üniversite öğrencisi ağabeyi Barışcan Yüce, babaları Metin Yüce’nin yanında yaptıkları konuşmada annesi ile ilgili en ufak dahi olsa bilgisi olanın insanlık namına yardımcı olmasını isteyerek, “Anneciğim, kaç gündür seni arıyoruz. Kaç günden beri gözümüze uyku girmiyor. Özledik. Eğer bizi duyuyorsan haber ver. Neredeysen çık gel” dediler.

“Hayatından endişe etmekteyiz”

Rahime Yüce’nin kız kardeşi Nazire Sağıroğlu ise, “Ablam 10 gün önce öğle saatlerinde evden çıkmış. O günden beri kendisinden haber alamıyoruz. En son Büyük Menderes Nehri yakınlarında görüldü. Eşim kameraları tek tek inceleyerek araştırmasını sürdürüyor. En son görüldüğü yerlerde yapılan araştırmalar da sonuç vermedi. Hayatından endişe etmekteyiz. Kaybolduğunu düşünüyoruz. Eğer intihar etseydi bugüne kadar bulunurdu diye düşünüyorum. Salı günü kaybolan insanın çantasının o kadar aramalara rağmen Perşembe günü ortaya çıkması şüpheli bir durum. O yüzden intihar edebileceğini düşünmüyorum. İnşallah da öyle değildir. Ama kendisinden hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Ona canlı ya da cansız ulaşamadığımız için her türlü ihtimali düşünüyoruz. Kafamızda da soru işaretleri var. Görenlerin, duyanların insaniyet namına bize bilgi vermelerini rica ediyoruz” dedi. Konuşmasının sonunda ablası Rahime Yüce’ye seslenen Nazire Sağıroğlu, “Ablacım seni çok özledik. Yaşıyorsan bir şekilde bize ulaş. Çok merak ediyoruz seni” diyerek çağrıda bulundu.