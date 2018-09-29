Kaymakam Aksoy'a veda gecesi

Sealight Hotel'de düzenlenen gecede Kaymakam Aksoy, meslek hayatını Kuşadası'nda sonlandırmak istediğini belirterek kendisine kucak açan tüm Kuşadalı dostlarına teşekkür etti.

Meslek hayatında 40 yılı doldurduktan sonra emekliye ayrılan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy için düzenlenen veda gecesine Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Tanrısevdi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Gecede Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı, Kaymakam Aksoy'a Kuşadası'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Gecede konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kaymakam Aksoy'un 5 yıl boyunca Kuşadası için çalıştığını belirterek, yeri doldurulamayacak bir yönetici olduğunu ifade etti. Kuşadası Belediyesi ile, Kuşadası Kaymakamlığı'nın beş yıl boyunca birlikte hareket etmekten çekinmediğini belirten Kayalı “ 55 aydır birlikte Kuşadası için çalıştığımız sayın Kaymakamımız Muammer Aksoy'dan iyi bir devlet adamı nasıl olur onu öğrendik. Birlikte küçümsenmeyecek işlere imza attık. Sayın Kaymakamımla birlikte hareket etmek büyük bir mutluluk ve onurdur” dedi.

Kayalı'nın ardından konuşan Kaymakam Aksoy ise veda gecesine katılan tüm Kuşadalı dostlarına teşekkür ederek, Kuşadası'nda görev yapmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. 5 yıl boyunca Kuşadası'nın değerini arttırmak için çaba gösterdiklerini belirten Aksoy, Kuşadası Belediyesi ve başkanı Özer Kayalı ile büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.