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25 Ağustos 2018 11:22

Kaymakam Büyüknalçacı’dan şehit yakınlarına bayram ziyareti

Aydın’a bağlı Karacasu ilçesinin kadın kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, 4 günlük bayram süresince kaymakam vekilliğini yürüttüğü Buharkent ilçesi ve asli görev yeri olan Karacasu ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşayan şehit yakınlarına ve gazilere bayram ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Büyüknalçacı’dan şehit yakınlarına bayram ziyareti

25 Ağustos 2018 11:22


Şehit yakınlarının duygusal anlar yaşadığı ziyaretlerde sıcak tavırları ile gönüllerde taht kuran Kaymakam Büyüknalçacı, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve refahı için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin hakları ödenmez. Onların bizlere emanet ettiği ailelerine sahip çıkmak da bizim en önemli görevimizdir. Her zaman yanlarında olacağız” dedi.


Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, zaman zaman beraberinde her iki ilçe protokol üyelerinin de bulunduğu ziyaretlerde bayramlaştığı şehit yakınları ve gazilerle bol bol sohbet ederek gönüllerini aldı, acılarına ortak oldu. Şehit yakınlarının duygusal anlar yaşadığı ziyaretlerde sıcak tavırları ile gönüllerde taht kuran Kaymakam Büyüknalçacı, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve refahı için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin hakları ödenmez. Onların bizlere emanet ettiği ailelerine sahip çıkmak da bizim en önemli görevimizdir. Her zaman yanlarında olacağız. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizim mukaddes emanetlerimiz” dedi.




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