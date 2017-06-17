Kaymakam Küçük, Şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verdi

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar yemeğine ilçe protokolünün yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri ve çevre ilçe kaymakamları da katıldı. Yemekte konuşan Kaymakam Küçük, “Ülkemize hainlik yapmaya çalışanlara karşı dik duracak, birlik ve beraberliğimizi bozmayacak ve hainlere gereken cevabı hep birlikte vereceğiz” dedi.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve eşinin ev sahipliğinde Sümerpark Şehit Akın Kurtoğlu Sosyal tesislerinde verilen iftar yemeğine şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Karacasu Kaymakamı Sinem Güher Büyüknalçacı, Kuyucak Kaymakamı Selami Işık, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Cezaevi Jandarma Komutanı Üsteğmen Beyhan Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, siyasi parti temsilcileri, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, daire ve kurumların müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Nazilli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür Vekili Bülent Dağ’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, konuklara hitap etti.

"Şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuz var"

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, şehit ve gezilere minnet borçları olduğunu ifade ederek, “Bizim her zaman için minnet duyduğumuz, kendimizi borçlu hissettiğimiz şehitlerimizin manevi mirasçıları olan sizleri ve değerli Gazilerimizi burada ağırlamaktan ve birlikte olmaktan büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bu toprakların değeri, vermiş olduğumuz şehitler sayesinde gün geçtikçe daha da artıyor. Şehitlerimiz, bizim gücümüzü ve direncimizi daha da arttırıyor. Bu ülkeye hainlik yapmaya çalışanlara karşı dik duracağız, birlik ve beraberlik içinde olacağız ve gereken cevabı vereceğiz. Bu tür olaylar bizim için bir sakal tıraşı gibidir. Bizi yok etmez. Aksine kestikçe de daha güçlü olarak yarınlara çıkartacaktır. Biz de görüş ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıp toplumun birliği ve dirliği için bir arada olamaya devam edeceğiz. Düşüncelerimizde mutlaka zaman zaman farklılıklarımız olacaktır. Ama asla hainlere, karaktersizlere ve kalleşlere bu ülkeyi yar etmeyeceğiz ve fırsat vermeyeceğiz. Şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuz var. Devletimiz, onların hayatını idame ettirebilmesi için Şehitlerimizin acılarının bir nebze olsun hafifletilebilmesi için elinden gelen bütün gayreti göstermeye devam ediyor. Bundan sonra da bunun devam edeceğinin inancı ve kararlılığını her yerde görüyoruz. Bu vesileyle de olsa burada bir arada olduğumuz için ve burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu tarafından hazırlanan iftar yemeği Nazilli İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu’nun yemek duası ile son buldu.