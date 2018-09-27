Kaymakam Muammer Aksoy'dan veda ziyareti

Emekliye ayrılan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin bir vedadan ziyade teşekkür maksatlı olduğunu belirten Aksoy, “Sizlerin bizi sahiplenmesi, bizim de bu şehri sahiplenmemize sebep oldu” dedi.

Aksoy, başta Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı olmak üzere, tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Muzaffer Eryiğit, Tufan Asrav, Yusuf Atak, Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyeleri ve Birim Müdürlerinin de katıldığı ziyarette konuşan Başkan Kayalı ise Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy'un her zaman ufuk açıcı bir yönetici olduğunu belirterek Kuşadası'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.