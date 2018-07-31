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31 Temmuz 2018 10:16

Kaymakam sokakta sabahladı

Aydın’ın Buharkent’te dün akşam saatlerinde gerçekleşen aşırı yağışın ardından oluşan selin yaralarını sarmak için yetkililer seferberlik ilan etti.

Kaymakam sokakta sabahladı

31 Temmuz 2018 10:16

İlçe Kaymakam Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı, belediye başkanı ile birlikte geceyi sokakta geçirdi.


Aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel nedeniyle Belediye Başkanını yanına alarak selin en etkili olduğu Kızıldere Mahallesine giden İlçe Kaymakam Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alıp çalışmaları bizzat yerinde takip eden Kaymakam, geceyi vatandaşlarla geçirdi.


Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı hasar tespit çalışmalarının başladığını ve vatandaşın yanında olduklarını belirtti.




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