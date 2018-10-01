Kaymakam Soley, “Karacasu son noktayı koyacağım yer olacak”

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Aydın'ın Karacasu ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Soley göreve başladı. Soley, 37 yıllık meslek hayatında Karacasu'nun büyük bir olasılıkla son noktayı koyacağı yer olduğunu ifade etti.

Kaymakam Soley yaptığı açıklamada, “ 31 Ağustos 2018 tarih ve 2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atandığım Karacasu Kaymakamlığında bu gün göreve başlamış bulunuyorum. Büyük bir olasılıkla Karacasu 37 yıllık meslek yaşantımda son noktayı koyacağım yer olacak. Mesleğimin bu son döneminde 37 yıllık bilgi birikimi ve deneyimimi ortaya koyarak, Karacasu ve Karacasu'lular için her zaman en iyisi, en yararlısının yapılması, kamu hizmetlerinin verimli ve iyi şekilde yürütülmesi, ilçenin değerleri, sosyal ve ekonomik yaşantısı, turizm ve eğitimle ilgili çeşitli projelerin üretilip uygulamaya sokulması için çalışıp; yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve sizlerle işbirliği içinde görev yaparak; kapımı herkese açık tutup, herkese eşit ve objektif olacağım. Anne tarafından bir Aydın'lı olarak sizlere en iyi şekilde hizmet edebilmek benim için apayrı bir onur. Bunları başarabilmek için sizlerin desteğine ihtiyacım olduğunu belirtip, Karacasu için beraberce çok şeyler başarabileceğimizi inanarak sözlerimi şimdilik noktalıyorum” diye konuştu.