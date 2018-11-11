Kaymakam Türköz; “Hazine işgalcilerine geçit verilmeyecek”

Didim'de hazineye ait yerlerin işgal edilerek açılması ve doğal yaşamın tahrip edilmesinden dolayı tepkiler çığ gibi yükselirken, konuyla ilgili en yetkili ağızdan açıklama geldi. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, işgallerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi. Kaymakam Türköz, “Arazileri açmaya çalışan bu kişilerin tespiti artık havadan dronlarla, karadan emniyet güçlerimizle ve duyarlı halkın şikayetleri ile önüne geçilmekte. Arazi açmaya çalışanlar kısa zamanda tespit edilerek bu eylemi gerçekleştiren kişilere bulundukları yerde kendileri varsa kendilerine, eğer kendileri yoksa çalışmakta olan iş makinelerinin ruhsat sahiplerine en az 48 bin TL ceza uygulanıp araziyi terk etmeleri kolluk kuvvetleri ile sağlanmakta. Ayrıca burada çalışan iş makine ve işçilerin SGK dan sigortalarının olup olmadığı tespit edilerek ayrıca SGK ile ilgili cezai işlemde uygulanmaktadır. Halkımızın bu talan karşısında rahatsızlığını anlıyor ve taktir ediyoruz. Herhangi bir olumsuz kanaate varmamalarını Devletin bu talancılara meydan vermeyeceğinin bilinmesini isterim” dedi.