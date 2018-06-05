Kaymakam Türköz muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

Didim’de bulunan TŞOF ait Dinlenme tesislerindeki iftar yemeğine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürkan Kabakçı, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu ile muhtarlar katıldı. Kaymakam Türköz, muhtarlarla tek tek ağırlayıp sohbet etti. İftar yemeğinin ardından konuşan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz “Bu ay Kutsal kitabımız Kur’an’ın nazil olmaya başladığı ve oruç ibadetini eda ettiğimiz bir aydır. Toplumsal birlik ve beraberliğimizi güçlendiren önemli zaman dilimlerinden birisidir. Bu ayda evlerimizin neşesi artacak, akrabalık, komşuluk ve dostlarımızla ilişkilerimiz daha da güçlenecektir. Başta aile içi olmak üzere var olan dargınlıkları gidermek için bu kutlu mevsim Ramazan ayını bir fırsat bilelim. Bu mübarek ayda, dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağları kuvvetlenerek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmektedir. Dini ve insani duyguların daha da yoğunlaştığı, maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı ve mükafatlarının sınırsız olarak verildiği bu mübarek ayı iyi ve güzel davranışları artırarak en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu ayda insanlar tuttukları oruçlarla hem bedenlerinin şükrünü yapmış, hem de aç ve yoksulların halini daha iyi anlamış olurlar. Katılım sağladığınız için herkese teşekkür ediyorum” dedi.