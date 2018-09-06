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06 Eylül 2018 13:12

Kaymakam Türköz ve Başkan Atabay’dan miniklere satranç takımı

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Halk Eğitim merkezi iş birliğiyle yaz döneminde açılan Satranç kursuna katılan minik kursiyerler ödüllendirildi.

Kaymakam Türköz ve Başkan Atabay’dan miniklere satranç takımı

06 Eylül 2018 13:12



Yaz Spor okulları kapsamında Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Halk Eğitim merkezi işbirliğiyle açılan satranç kursuna katılan minikler ödüllendirildi. Mahir Özgür Damar İlkokulu’nda yapılan törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Öner, Okul Müdürü Yaşar Yıldırım ile veliler ve kursiyer çocuklar katıldı.


Törende konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yerel yönetimle Kaymakamlığın iş birliği ile gerçekleşen kursları birlikte yaptıklarını belirterek “Bir işi kurumsallaşarak yapmak önemli; her yıl bir bunu geliştirerek yapma gayretindeyiz. Bizler her zaman bu işin içerisinde olacağız. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise, yaz sezonunda çabuk geçtiğini fakat verimli geçtiğini dile getirdi. Birlikte çalışma kültürünün önemine değine Türköz “Güzel bir yaz sezonu oldu. Satranç kursu da bu anlamda benim en sevdiğim spor dallarında biridir. Didim’de de ilginin yoğun olmasına sevindim. İnşallah bunu daha da geliştireceğiz” dedi.



Konuşmaların ardından Kaymakam Türköz ve Başkan Atabay, minik kursiyerlere Didim Belediyesi’nin yaz spor okulları için hazırlattığı tişörtleri ve satranç takımlarını hediye etti.




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