Kaymakam Yücel, ilçe idare kurulu üyeleriyle tanıştı

Dilek Yarımadası Milli Parkı Kavaklıburun Koyu'nda düzenlenen kahvaltılı tanışma toplantısına Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Radar Komutanı Binbaşı Uğur Ünlü, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Tanrısevdi, Emniyet Müdür Vekili Erkin Turgut, Jandarma Komutanı Murat Şahin, Sahil Güvenlik Komutanı Muhittin Güneş Onay, KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler ve Otomobilcileri Odası Başkanı Hüsnü Öten, TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın ile diğer protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Yücel, sorunların çözümünde birimler arası iletişimin önemine dikkat çekerek benzer toplantıları düzenli olarak yapmak istediğini ifade etti.