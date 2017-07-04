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04 Temmuz 2017 10:01

Kaymakama 2 bin yıllık tarihi şaka

Aydın’ın Karacasu ilçesinde devam eden kazı alanını ziyaret eden Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, kendisi için özel oluşturulan alanda kazı yaparak ekibe destek verdi.

Kaymakama 2 bin yıllık tarihi şaka

04 Temmuz 2017 10:01

Büyüknalçacı, kazı sırasında adı yazan ve 2 bin yıllık olduğu iddia edilen testiyi buldu. Daha sonra olayın yeni arkeologlara yapılan bir şaka olduğu anlaşıldı.


Aydın’ın Karacasu ilçesi Çamlıbel Mevkisinde devam eden kazı alanını ziyaret eden Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı’na kazı ekibi tarafından şaka yapıldı. Kendisi için özel olarak belirlenen alanda elinde mala, spatula ve fırça yardımıyla kazı yaptığı esnada bir testi kalıntısıyla karşılaşan Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, ince bir çalışmayla testiyi bulunduğu yerden çıkardı. Testinin üzerinde yazan alfabeyi çözümleyen arkeolog Umut Doğan testinin üzerinde ‘Güher Sinem Büyüknalçacı’ya Saygılarımızla’ yazdığını tespit etti. En az 2 bin yıl öncesine ait tarihi alanda yapılan kazıda bugün görev yapan Kaymakamın adının çıkması sonrası kısa süreli bir şaşkınlık yaşanırken; bunun ilk kez kazı yapan arkeologlara uygulanan bir şaka olduğu ortaya çıktı.



İlk kez kazı yapan arkeologlara yapılan şakanın bir benzeri Büyüknalçacı’ya yapılırken testinin kazı ekibi tarafından özel hazırlanılarak toprağın altına yerleştirildiği öğrenildi. Yapılan şaka Kaymakam başta olmak üzere alanda bulunanları gülümsetti. Büyüknalçacı, “Kazı ekibi büyük bir özveri ile buranın ortaya çıkartılması için mücadele veriyor. Kendileri tebrik ediyorum. Kısa sürede çalışmaların tamamlanıp turizme kazandırılmasını amaçlıyoruz” dedi.



Afrodisias Müze Müdürlüğü tarafından 2013 yılından bu yana devam eden Çamlıbel mevkisindeki kazıda Anadolu’da benzerlerine az rastlanan tapınak planlı mezar anıtı ortaya çıkartıldı. Bu mezar anıtının bulunduğu alanda anıttan 100 yıl sonrasına ait bir başka yapının ortaya çıkartılması çalışmaları devam ediyor.




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