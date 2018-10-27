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Kaymakamlardan Radar Komutanlığı'na ziyaret

Kuşadası ve Söke Kaymakamları, Kuşadası’ndaki Radar İstasyon Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Kuşadası ve Söke Kaymakamları, Kuşadası'ndaki Radar İstasyon Komutanlığı'nı ziyaret etti.


Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ile birlikte Kuşadası Dayıoğlu Sahil Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Dayıoğlu Sahil Gözetleme Radar İstasyon Komutanı Binbaşı Uğur Ünlü tarafından karşılanan ve Radar Komutanlığı'nın çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan ve inceleme yapan Kaymakam Yücel ve Kurtbeyoğlu'na Radar Komutanlığı tarafından ziyaretleri anısına hediyeler verildi.

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