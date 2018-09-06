Kaza geçiren büfeci yaşama tutunamadı

Edinilen bilgiye göre; Didim’de 3 gün önce Atatürk bulvarı üzerinde meydana gelen kazada

büfe işletmecisi evli ve bir çocuk babası Yaşar Erez yönetimindeki 09 YJ 907 plakalı motosikletle, karşı yönden gelen Abdurrahman Onar idaresindeki 09 YH 907 plakalı otomobil sol tarafa dönüş yaptığı esnada çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erez, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Aydın’da 3 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini veren Yaşar Erez tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Erez’in Mavişehir bölgesinde büfe işletmeciliği yaptığı öğrenildi.