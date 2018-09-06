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06 Eylül 2018 16:21

Kaza geçiren büfeci yaşama tutunamadı

Aydın’ın Didim ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yaşar Erez, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Kaza geçiren büfeci yaşama tutunamadı

06 Eylül 2018 16:21


Edinilen bilgiye göre; Didim’de 3 gün önce Atatürk bulvarı üzerinde meydana gelen kazada


büfe işletmecisi evli ve bir çocuk babası Yaşar Erez yönetimindeki 09 YJ 907 plakalı motosikletle, karşı yönden gelen Abdurrahman Onar idaresindeki 09 YH 907 plakalı otomobil sol tarafa dönüş yaptığı esnada çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erez, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.


Aydın’da 3 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini veren Yaşar Erez tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Erez’in Mavişehir bölgesinde büfe işletmeciliği yaptığı öğrenildi.




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