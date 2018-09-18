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Kaza yapan bayan sürücü, traktörünün plakasını dahi doğru söyleyemedi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışarak ortadan ikiye bölünen traktörün bayan sürücüsü, kazanın şokuyla aracının plakasını dahi doğru söyleyemedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışarak ortadan ikiye bölünen traktörün bayan sürücüsü, kazanın şokuyla aracının plakasını dahi doğru söyleyemedi. Bayan sürücünün verdiği yanlış plaka, trafik ekiplerinin işini zorlaştırdı.


Nazilli-Bozdoğan karayolunda gece meydana gelen kazada, Atike Bingül yönetimindeki traktör ile karşı yönden gelen Veteriner Hekim Ali İhsan Küçükebeoğlu idaresindeki 09 PB 256 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilin göbekten çarptığı traktör ikiye bölünerek kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan her iki sürücü, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Traktörün borcu yokmuş


Trafik ekipleri, kazayla ilgili yürüttükleri soruşturma kapsamında ayağı kırılan bayan sürücü Atike Bingül'ün ifadesine başvurdu. Bingül, aracın üzerinde bulunmayan plakayı yanlış söyleyince polis ekiplerinin işi zorlaştı. Verilen ilk plaka, borcu nedeniyle hacizli yakalamalı bir araca çıkışınca, bayan sürücüden doğru plakayı vermesi istendi. Bayan sürücünün verdiği plakadan sorgulanan traktörün borcunun olmadığı, ancak ruhsat devir tesliminin yapılmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirlendi.

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