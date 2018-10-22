Kazada ölen gencin kimliği belirlendi

Aydın'ın Nazilli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen şahsın kimliği ile vatandaşların iddialarına göre Bozdoğan ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Kadir İlgezdi isimli madde bağımlısı roman vatandaşı olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri edinilen bilgi doğrultusunda araştırma başlattı.

Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerinde Nazilli'ye 5 kilometre mesafede bulunan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü yakınında meydana gelmişti. Ailecek Bozdoğan'dan döndükleri öğrenilen F.D. yönetimindeki 09 AAB 842 plakalı kamyonet Nazilli'ye 5 kilometre kala iddialara göre intihar amacıyla karanlıkta aniden yola çıkıp kendisini kamyonetin önüne atarak feci şekilde can veren şahsın Bozdoğan ilçesi Akçay Mahallesinde ikamet eden roman vatandaşlardan 28 yaşındaki Kadir İlgezdi olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre çalışma başlatan jandarma ekipleri aileye ulaşmaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.