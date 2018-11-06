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Kazada ölen gencin yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı

Aydın-Muğla karayolunda sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi feci şekilde hayatını kaybederken, araç sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.

Kazayı duyup olay yerine gelen 29 yaşındaki ölen gencin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.


Kaza, saat 06.30 sıralarında Çine-Aydın yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; pazarcılık yaptıkları öğrenilen Recai Şimşek (69) ile Erdi Gürbüz (29) sabah erken saatlerde Çine'den Aydın Efeler'deki salı pazarında tezgah açmak üzere yola çıktı. Recai Şimşek yönetimindeki 09 LS 673 plakalı otomobil Büyük Menderes Nehri Köprüsü'nü geçtikten sonra Efeler ilçe girişinde bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp pamuk tarlasına uçtu.


Bir aracın yoldan çıkıp tarlaya uçtuğu yolunda ihbar alan ekipler uzun aramalar sonucu aracın kaza yaptığı bölgeyi buldu. Kazada yaralı vaziyette bulunan araç sürücüsü Recai Şimşek bölgeye gelen ekiplerin yardımı ile pamuk tarlasından yola çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoldan çıktıktan sonra şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Erdi Gürbüz ise araçta sıkıştı. Bölgeye AKS 110 kurtarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Erdi Gürbüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.


Kazayı duyup olay yerine gelen Erdi Gürbüz'ün yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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