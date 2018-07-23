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23 Temmuz 2018 14:28

Kazada ölen kız çocuğu toprağa verildi

Aydın’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Hülya Açıkkol, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde toprağa verildi.

Kazada ölen kız çocuğu toprağa verildi

23 Temmuz 2018 14:28


Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşanan kazada yaşamını yitiren Hülya Açıkkol için Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından 15 yaşındaki Açıkkol, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine aile yakınları ve Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da katıldı.


Açıkkol’un yaz tatilini geçirmek için Kuyucak’a gittiği öğrenildi.


Geçtiğimiz Pazar günü Aydın’ın Kuyucak ilçesinde dün yaşanan kazada, Nazilli’den Denizli istikametine giden İlyas Açıkkol’un kullandığı plakasız motosiklete aynı istikamette ilerleyen Osman Yıldırım yönetimindeki 31 YS 587 plakalı otomobille çarpışmış ve kazada İlyas Açıkkol (41), Emine Açıkkol (68), ve kızı Hülya Açıkkol (15) hayatını kaybetmişti.




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