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23 Aralık 2017 13:42

Kazada ölen üç üniversitelinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden üç üniversiteli gencin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Kazada ölen üç üniversitelinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

23 Aralık 2017 13:42


İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen trafik kazasında Sefa Ş. (24) idaresindeki 35 JJ 651 plakalı kiralık otomobilin önünde seyreden Hüseyin Açar’ın kullandığı 10 P 3939 plakalı yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu araçta bulunan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencileri Yasin Malgaç (23), Enes Yayla (23) ve İbrahim Kal (23) hayatlarını kaybetti.


Kazada hayatını kaybeden Vize ilçesine bağlı Çavuşköy imamı Ömer Malgaç’ın oğlu Yasin Malgaç’ın cenazesi Kırklareli’ne, İvrindi Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Abdullah Yayla’nın oğlu olan Enes Yayla’nın cenazesi Balıkesir’e ve İbrahim Kal’ın cenazesi ise Mersin’e gönderildi.


Kazada ağır yaralan sürücü Sefa Ş.’nin Aydın Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.




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