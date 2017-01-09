Kazada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

Aydın’ın Koçarlı İlçesi yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki yolcunun ardından yaralanan iki aracın sürücüsü de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin olay yerinde 2 kişinin de hastanede hayatını kaybettiği kazada yaralı 4 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bilindiği gibi; saat 13:00 sıralarında Koçarlı Söke Yolu Sobuca Mahallesi’nde meydana gelen kazada Koçarlı’dan Söke istikametine gitmekte olan Zeki Sözen yönetimindeki 09 T 6508 plakalı ticari taksi ile Söke istikametinden Koçarlı istikametine seyir halinde olan Feyzullah Madran yönetimindeki 09 AC 731 plakalı araç çarpmıştı. Kazada 09 AC 731 plakalı diyaliz servis aracında bulunan diyaliz hastası Müzeyyen Aydınlı ile 09 T 6508 plakalı ticari takside bulunan Hanımayşe Yeter İçli olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Hastaneye kaldırılan 09 AC 731 plakalı diyaliz servis aracının sürücüsü Feyzullah Madran hastaneye ulaştığında, 09 T 6508 plakalı ticari taksinin sürücüsü Zeki Sözen’in de akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Koçarlı’daki semt pazarından ikamet ettikleri Şenköy Mahallesi’ne dönmekte olan İçli Ailesi’nin hastaneye kaldırılan fertleri Güler, Elvan ve Barış İçli’nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.