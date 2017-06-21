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21 Haziran 2017 09:36

Kazadan kurtulan otobüs şoförünün kalbi 35 gün sonra durdu

Geçen ay Aydın’dan Adana’ya nişan merasimine giden Aydınlıları taşırken trafik kazası geçiren otobüsün şoförünün kalbi yaşadığı acı olaya 35 gün dayanabildi.

Kazadan kurtulan otobüs şoförünün kalbi 35 gün sonra durdu

21 Haziran 2017 09:36

Kazadan sonra tutuklanarak cezaevine konulan Sinan Coşar’ın kaldığı cezaevinde geçridiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.


Bilindiği gibi; mayıs ayının 2. Haftasında Aydın’dan Adana’da düzenlenen nişan merasimine Aydınlıları taşıyan Sinan Coşar yönetimindeki 09 DA 555 plakalı otobüs Konya-Afyonkarahisar karayolunun 65’inci kilometresinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş kazada otobüsteki 38 kişi yaralanmıştı.


Kazadan sonra tutuklanan otobüs şoförü Sinan Coşar’ın kazadan dolayı çok üzüldüğü ve kaldığı cezaevinde kazanın 35. günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.




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