Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 13:43

Kazadan sonra aranan sürücü hastanede bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde telefon direğine çarparak kaza yapan araç sürücüsü uzun aramalara rağmen bulunamadı.

Kazadan sonra aranan sürücü hastanede bulundu

07 Mayıs 2018 13:43

Yapılan araştırmalar sonucu yaralı sürücü bir süre sonra hastanede bulundu.


Edinilen bilgiye göre; Kaza 12.30 sıralarında Aydın’ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi’ne giden yolda meydana geldi. Aydın’dan Kalfaköy istikametine ilerleyen E. O. idaresindeki 09 KF 029 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi ile önce yol kenarındaki evin duvarına, ardından telefon direğine çarparak takla attı. Kazada yaralanan E. O.yakınlarını arayarak kaza yaptığını haber verdi ve olay yerinden yaralı olarak ayrıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri araç sürücüsünü bulamadı. Kazazedenin yakınları araç sürücüsü E. O’nun kendilerine kazayı haber verip, olay yerinden ayrıldığını belirtti.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, araç sürücüsü E. O.’nun tedavi için Aydın Devlet Hastanesi’nde olduğu belirlendi.


Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç