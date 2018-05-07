Kazadan sonra aranan sürücü hastanede bulundu

Yapılan araştırmalar sonucu yaralı sürücü bir süre sonra hastanede bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Kaza 12.30 sıralarında Aydın’ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi’ne giden yolda meydana geldi. Aydın’dan Kalfaköy istikametine ilerleyen E. O. idaresindeki 09 KF 029 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi ile önce yol kenarındaki evin duvarına, ardından telefon direğine çarparak takla attı. Kazada yaralanan E. O.yakınlarını arayarak kaza yaptığını haber verdi ve olay yerinden yaralı olarak ayrıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri araç sürücüsünü bulamadı. Kazazedenin yakınları araç sürücüsü E. O’nun kendilerine kazayı haber verip, olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, araç sürücüsü E. O.’nun tedavi için Aydın Devlet Hastanesi’nde olduğu belirlendi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.