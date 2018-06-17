Kazazede Albay Özkurt’u sevenleri yalnız bırakmıyor

Albay Fatih Özkurt’a geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor.

Geçtiğimiz 14 haziran günü görev yeri olan Ankara’dan 16 Hazirandaki Yörük Ali Efe’yi ve Malgaç Baskını’nın 99. yıldönümü anma etkinlikleri ve bayramlaşma için memleketi Sultanhisar’a gelmek üzere yola çıkan ‘Milli Mücadele’nin Gizli Kahramanı Yörük Ali Efe’ kitabının yazarı ve Genelkurmay Protokol Şube Müdürü Dr. Albay Fatih Özkurt ve eşi, geçirmiş oldukları kazanın ardından tedavilerinin sürdüğü Yenipazar’da ziyaretçi akınına uğruyor.

Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başta olmak üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fatih Tan, Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaaslan, TRT ve İHA Nazilli Yurt Muhabiri Ali Soydemir ile Özkurt’un arkadaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Ziyaretlerinden dolayı dost ve akrabalarına teşekkür eden Albay Fatih Özkurt, geçirmiş oldukları feci kazayı da anlatarak, “Geçtiğimiz 14 Haziran günü Ankara’dan yola çıktık. Saat 18.30 sıralarında Buharkent Savcıllı mevkiine geldiğimizde direksiyon hakimiyetini kaybettiğim 42 AFB 09 plakalı otomobilimle kaza yaptım. Kazada otomobilimiz hurdaya dönerken ben ve eşim de yaralandık. Dilimde kesik ve dikişler olduğu için zor konuşuyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Ölümden döndüğümüz için çok mutluyuz. Allahım bizi sevdiklerimize bağışladı. Arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Bilgin’den geçmiş olsun ziyareti

Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, TRT ve İHA Nazilli Yurt Muhabiri, Kentte Yaşam Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Soydemir ile birlikte kazazede Albay Özkurt’u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bilgin, “Fatih Albayımız yazar kişiliği ile de ilçemize ve ülkemize büyük hizmetlerde bulunuyor. Malgaç Basını anma törenlerinin 95. yılında olduğu gibi 99. yılında da konuşmacı olarak törenlere davetliydi. Ancak geçirmiş olduğu kaza nedeniyle törenlere katılamadı. Biz de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve acil şifalar dilemek üzere ziyarete geldik. İlçemizin yetiştirmiş olduğu değerlerden olan Fatih Albayımızı Allah bize bağışladı. Sevenleri de çok fazla ve ziyaretçisi eksik olmuyor. Kendisine ve değerli eşine acil şifalar diliyoruz” dedi.