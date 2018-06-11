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11 Haziran 2018 11:02

Kedi nankör değil vefalı çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kedi, aracın çarpması sonucu telef olan başka bir kedinin başında saatlerce bekledi.

Kedi nankör değil vefalı çıktı

11 Haziran 2018 11:02

Yoldan gelip geçen araç ve yaya trafiğine aldırmadan arkadaşının başından ayrılmayan kedinin sadakati görenleri şaşırttı.


Aydın Efeler ilçesi Malazgrit Meydanı yakınlarında seyir halindeki bir otomobil yoldan geçmekte olan kediye çarptı. Yarlı vaziyette orta refüje giden ve burada telef olan kedinin başına gelen ve başka bir kedi uzun süre kaybettiği arkadaşının başından ayrılmadı. Trafiğe ve yoldan gelip geçenlere aldırmadan saatlerce telef olan kedinin başında bekleyen kedinin durumunu gören herkes fotoğrafladı. Patlayan flaşlara rağmen kaybettiği arkadaşının başından ayrılmayan kedinin sadakati ‘Nankör değil vefalıymış’ dedirtti.




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