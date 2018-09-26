Kendirlioğlu; “Pamuk fiyatlarındaki düşüş engellenmelidir”

Pamuk fiyatlarının aşağıya doğru çekilmesi ile ilgili olarak Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, pamuk üreticilerinin mağduriyetine sebep olacak olumsuz hareketlerin önlenmesi gerektiği belirtti

Kendirlioğlu, Efeler Ziraat Odası toplantı salonunda pamuk fiyatlarındaki düşüş ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “2015 yılından itibaren ülkemizdeki fiyatlarda düzenlemeler ve verilen desteklerle üretim alanları 64 bin hektara üretimimiz ise 330 bin tonlara çıkmıştır. Ancak pamuk hasat sezonunun başladığı Eylül ayında belirli kesimlerce borsaya bir miktar pamuk yatırılarak dünya fiyatlarını altında fiyat belirlenmekte ve uzun süre işlem görmediği yönünde manipülasyon yapılarak üreticinin 8 - 9 ay çalışarak alın teri döktüğü pamuk fiyatları üzerinde oyunlar oynanmaktadır. Tüccar üreticiden almış olduğu pamuğu iplikçiye iplikçi fabrikaya devretmekte ve hesap kesmeye gidildiğinde borsada işlem gören rakam üzerinden fiyat görmektedir Zira borsada alım satım yapıldığı halde ‘Forbeyde işlem yapılmamıştır' ifadesine yer verilmekte ve ilk belirlenen fiyat baz alınmaktadır. Böylece dünya borsalarında 12,50 TL'den işlem gören fiyatlar üreticimize 1,5-2 TL eksiği ile ödenmektedir. Ülkemiz Tekstil sanayinin vazgeçilmez stratejik ürünü olan pamuğun iyi kalitede ve yeterli miktarda üretilmesi üretimde devamlılığın sağlanması bakımından Devlet Denetleme Kurulu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı ve ilgili birimlerce denetlenmeli üreticilerimizin mağduriyetine neden olacak olumsuz hareketler önlenmeli ve bu durum disipline edilmelidir" dedi.

Bu problemi her yıl yaşadıklarını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ise, “02 Ekim'de bu konuyu ve ilimizin diğer konuları hakkında Bakanımızla görüşeceğiz. Dünya pamuk fiyatları ile Türkiye fiyatları arasında 2,2-5 TL fiyat farkı oluyor. Bu makas hiçbir zaman kapanmıyor. Buna müdahale edecek bir ofis kurumu yok. Fiyatlar 10 TL' nin altına çekilmeye çalışılıyor. Tabi buda hiç hoş değil. Bu fiyatlarla çiftçimiz pamuğunu elden çıkarmamaya çalışsın” diye konuştu.