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Kendisinden iki yaş büyük traktörüyle üretmeye devam ediyor

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Ali Özdemir isimli üretici, kendisinden iki yaş büyük traktörüyle üretip ülke ekonomisine katkı yapmayı sürdürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Ali Özdemir isimli üretici, kendisinden iki yaş büyük traktörüyle üretip ülke ekonomisine katkı yapmayı sürdürüyor.


Ülkede yaşanan zorluklara karşılık üretimden asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Ali Özdemir, “Toprağımıza sahip çıkacağız. Çıplak ayağımızla, tırnaklarımızla kazıya kazıya üretime devam edeceğiz. Bu domates biberi üreteceğiz. Ülkemize katkıda bulunacağız. Bu topraklara sahip çıkacağız. Halkımıza kazandıracağız. Ne olursa olsun göçmeyeceğiz, Karacasu'da kalacağız” diye konuştu.



Yaşı kendisinden büyük 72 model traktörle üretime katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyleyen Özdemir, “Ekonomimiz zayıf olduğu için, dış güçler yüklendiği için dolarla saldırdıkları için bizler 72 model traktörümüzle de olsa karşı koyacağız. 72 model traktör benden büyük. Tamir ettirerek kullanıyoruz. İmkanımız olmadığından yenisini alamıyoruz. Bizim dolarla bir işimiz yok. Her şeyi kendimiz üretiyoruz. Türkiye'de dolarla alışveriş olmasın. Gübre dolarla geliyorsa atmayız, hayvan gübresi atarız. Ama biz bu mahsulü yetiştirip halkımıza kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

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