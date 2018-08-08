Kenevirler uyuşturucuya dönüştürülemeden yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Uyuşturucu Madde Eylem Planı çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarında Efeler ilçesi Yağcılar Mahallesinde yasa dışı ekim yapıldığı yönünde gelen duyum üzerine harekete geçti. Araştırmalar neticesinde A.C. ve ‘adam öldürmeye teşebbüsten’ suç kaydı mevcut olan E.D. isimli şüphelilerin kenevir bitkisi ektiği ve kurutup esrar maddesi elde ettiği anlaşıldı.

Adli makamlardan alınan karar ile yapılan operasyonda A.C. ve E.D. ormanlık alandaki gizli bölgeye diktikleri kenevirlerin bakımını yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Boyları 1 metre ile 1,5 metre arasında değişen 736 kök yaş kenevir bitkisi ile 15 kök kurutulmuş kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçen kenevir bitkileri, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.