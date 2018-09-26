Kervansaray'da jazz konseri

Kuşadası Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Türkiye'nin en önde gelen kadın caz vokallerinden Sibel Köse ile dünyaca ünlü caz şarkıcısı Hayati Kafe konserine ev sahipliği yaptı.

Piyanoda Uğur Güneş'in, kontrbasta Hans Andersson'un, davulda Ateş Tezer'in eşlik ettiği Köse ve Kafe, seslendirdikleri caz standartları ile muhteşem bir performans sergiledi.

Vokalde Sibel Köse ve Hayati Kafe'nin yer aldığı “Jazz” konserine çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Tufan Asrav, Muzaffer Eryiğit ile Belediye Meclis Üyeleri Canan İnanç ve Hakan Turhan da katıldı. Hayati Kafe, konserin sonunda, gösterdikleri ilgiden dolayı Kuşadalı sanatseverlere ve konserin düzenlenmesini sağlayan Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.