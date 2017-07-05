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05 Temmuz 2017 10:22

Kesme çiçek geçim kaynakları oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyyar olarak kaldırımlarda kesme çiçek satanların sayısında artış olduğu belirtildi.

Kesme çiçek geçim kaynakları oldu

05 Temmuz 2017 10:22


Dünyada bir çok ülke tarafından kabul edilen özel günlerde kesme çiçek satışlarında artışların olduğunu belirten Efeler de faaliyet gösteren seyyar kesme çiçek satıcıları, nadiren de olsa günlük olarak sepet, buket ve tek çiçek satışların da olduğunu ve geçimlerini kaldırımlarda çiçek satarak sağlamaya çalıştıklarını, yaz ayların da havaların ısınmasıyla kesme çiçekleri canlı tutmada sorun yaşadıklarını ve ellerinde az sayıda kesme çiçek bulundurarak kovalarda özel bitki düzenleyici ile muhafaza etmeye çalışıldığı belirtildi.


Aydın da çiçekçi mekanı açarak çelenk, araba süsleme, sepet ve buket yaparak faaliyet gösteren çiçekçilerin şikayetlerine zaman zaman maruz kaldıklarını ifade eden seyyar kesme çiçek satıcıları, sağlıklı ortamlarda kesme çiçek satışı yapmak istediklerini ve bu konuda yetkililerden düzenlenmiş kesme çiçek satış alanının yapılmasını istediklerini belirttiler.




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