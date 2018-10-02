Kick boksçculardan Başkan Kale'ye ziyaret

Denizli'de düzenlenen 2. İller Arası Doruk Spor Merkezi Kick Boks Turnuvası'nda Köseoğlu Spor Kulübü bünyesinde katılan ve ikincilik elde eden İncirliovalı Kick Boksçu Doğukan Tilki, Mahmut Ulutaş ve Antrenörleri Yaşar Akçaköse İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'yi makamında ziyaret etti.

Kick Boksçuların kendisini ziyaret etmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Kale, “İncirliova Belediyesi olarak sporun ve sporcunun destekçisi olan kurumsal bir yapıyız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sporla buluşması, yerel, ulusal ve uluslar arası müsabakalara katılım sağlayıp derece elde etmeleri bizleri son derece mutlu etmektedir. Doğukan ve Mahmut'un Denizli'deki müsabakalarda ikinci olması bizleri sevindirmiştir. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük başarıların altına imza atacaklardır. Sporcularımıza ve Antrenör Yaşar Akçaköse'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, sportif yaşamlarında başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Kale'nin kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Antrenör Akçaköse, İncirliova'ya daha önemli başarılarla döneceklerinin sözünü verdi.

Ziyaret sonrası sporculara ve antrenör Akçaköse'ye çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Kale, “ Size güveniyorum. Her zaman yanınızdayım” dedi.