Kiracısının çocukları için alevlerin arasına daldı

İçeride birilerinin bulunabileceğini düşünerek hiç düşünmeden yanan eve giren ev sahibi, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1706 Sokak bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Karademirci’ye ait dairede kiracı olarak oturan Vural Ergün, işe gitmek için evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra eşi ve çocukları da karne törenine katılmak üzere okula gitti. Ailenin evden ayrılmasından kısa süre sonra, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dairenin üst katında oturan ev sahibi Adnan Karademirci, dumanların yükselmeye başladığını görünce alt kata inerek içeriden haber almaya çalıştı. Daha sonra bahçeye çıkan Karademirci, evde birilerinin bulunmasından endişelenerek balkon korkuluklarını ve camı kırarak içeriye girdi. Elindeki bahçe hortumuyla yangına müdahale eden Karademirci, tüm odaları dolaşıp içeride kimse bulunmadığını anlayınca itfaiyeye haber vererek yardım istedi. Hayati tehlikeyi göze alarak alevlerin arana dalan Karademirci, yoğun dumandan zehirlenmesi sonucu 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Farklı noktalardaki yanıklar şüphe uyandırdı

Evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve çevre sakinlerinin yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında evin oturma odasındaki eşyaların tamamı kül olurken, yatak odasında sadece yatağın, çocuk odası ve mutfakta ise sadece halıların yanması şüphe uyandırdı. 4 farklı noktada yanıkların oluştuğu evde, polis ve olay yerine inceleme ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Dakikalar önce ayrıldıkları evlerinin yandığı haberiyle apar topar geri dönen Vural Ergün ve eşi, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına hakim olmayan kadını, komşuları sakinleştirmeye çalıştı.