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10 Ağustos 2018 13:06

Kiralık araçla kaza yaptı, yakalandı

Aydın’da gasp suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve güvenlik güçleri tarafından aranan hükümlü, kiraladığı araçla kaza yapınca yakayı ele verdi.

Kiralık araçla kaza yaptı, yakalandı

10 Ağustos 2018 13:06

Kazanın ardından gözaltına alınan gaspçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Aydın Çine karayolu Savrandere karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çine’den Aydın istikametine giden Ramazan V.’nin (36) kullandığı 48 AAS 950 otomobil önce yol kenarındaki bariyerlere ardından da 31 AYS 976 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın ardından otomobilde hasar oluşurken Ramazan V. kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı ihbar alan polis ve jandarma ekipleri olay geldi. Jandarma ekiplerinin yaptığı sorgulamada Ramazan V. hakkında gasp suçundan hakkında 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada, bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Ramazan V. Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.




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