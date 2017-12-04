Kiralık araçla market soyan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında Germencik’in Mursallı Mahallesi kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; istasyonun market kısmına giren 3 şüpheli, hırsızlık yaptıkları sırada gelen görevliyi fark edince yay olarak olay yerinden kaçtı. Olayın jandarma ekiplerine bilgi verilmesi üzerine marketten yazarkasa içerisinde 50 TL para ile birlikte bir adet şifreli kasa ve kasa içindeki 2 bin TL para ile 885 paket sigara çalındığı tespit edildi.

Jandarma asayiş timleri tarafından olay yeri çevresinde yapılan araştırmada şüphelilerin çaldıkları eşyaları yerleştirdikleri araca ulaşıldı. Aracın hırsızlık, tehdit, mala zarar verme ve uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkası bulunan K.T. tarafından İzmir’den kiralandığı tespit edildi. Araçta yapılan araştırmada uyuşturucu madde içiminde kullanılan şişe ve aparat ile beş adet uyuşturucu hap, 1 adet demir kesme makası, bagaj içerisinde çalınan 885 adet sigara ve yazarkasadan çalınan 50 TL para ele geçirildi.

Yapılan araştırmada K.T. isimli şüpheli yakalanırken, olaya karışan K.B. ve S. A. isimli şüphelilerin yakalanması için araştırmaların devam ettiği öğrenildi.