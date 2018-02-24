Kiralık araçla sigara hırsızlığı

Edinilen bilgiye göre, Aydın ve ilçelerinde meydana gelen sigara hırsızlığı olaylarını araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Afyon ilinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde M.S. ile T.T’nin kiralık araçlarla hırsızlık yaptığını tespit etti.

Polis ekiplerince takibe alınan 2 şüpheli, Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Çeştepe Mahallesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında Hırsızlık Büro Amirliği’ne ait sivil ekip otosuna çarparak hasar veren M.S. ile T.T polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada 864 paket sigara, demir kesme makası, 5 tornavida ve hırsızlık yaparken kullandıkları eldivenler ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaraların Afyonkarahisar’ın Çay ve Dinar ilçelerindeki iki iş yerinden çalındığı belirlendi. Şüphelilerin ayrıca İzmir’in Beydağ ilçesi ile Aydın ili genelinde meydana gelen 7 iş yerinden de hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.S’nin 7 ayrı suçtan aranıp cezaevi firarisi olduğu, T.T’nin ise bir suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.