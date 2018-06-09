Kiraz 25 gün erken olgunlaştı fiyatlar dalgalandı

Kiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, 1 Nisan – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında 18 milyon 928 bin dolarlık kiraz ihraç etmişken, 2018 yılının aynı döneminde 53 milyon 802 bin dolarlık kiraz ihracatına imza attı. Kiraz ihracatı yüzde 184 artış kaydetti.

Kiraz ihracatının 2018 yılında Nisan ve Mayıs aylarında başarılı bir seyir izlediğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, son günlerde kiraz fiyatlarındaki dalgalanmanın kısa sürede aşılmasını ve ihracatın bundan sonraki süreçte de katma değerli bir şekilde devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Türkiye’de Nisan ayında uzun yıllar ortalamalarına göre kurak ve sıcak bir iklim yaşandığına işaret eden Uçak, “Mevsim şartlarından dolayı kiraz 20-25 gün erken olgunlaştı. Mayıs ayında kiraz bölgelerinde yağışlar olunca üretici kirazı bir an önce toplayıp satma telaşına düştü. Piyasaya kiraz arzı çok olunca arz-talep dengesi bozuldu. Şu anda fiyatlar tekrar artışa geçti. İhracata gidecek kiraz türlerinin fiyatları üreticimizi mutlu edecek seviyeye çıktı. İhracatımızın Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında artmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kiraz üreticilerini ve ihracatçıları panik halinden çıkmaya davet eden Uçak, “Türk ihracatçısı ihraç pazarlarımızda talep gören kirazımızı ihraç edebilecek konumda. 1 Nisan – 31 Mayıs 2018 dönemindeki ihracat performansımız bunun göstergesi” dedi.

Türkiye, 1 Nisan – 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında 20 bin 391 ton kiraz ihracatı gerçekleştirdi. Kiraz ihracatı 2017 yılının aynı döneminde 7 bin 711 ton olarak kayıtlara geçmişti. Kiraz ihracatının miktar bazındaki artışı ise; yüzde 164 oldu.

Kiraz ihraç ettiğimiz ülke sayısı 48 olurken, Almanya 29 milyon 709 bin dolarlık kiraz ihracatı ile zirvede yer aldı. Almanya’dan sonra Türk kirazını en çok tercih eden ülke Rusya oldu. Rusya’ya 8 milyon 517 bin dolarlık kiraz gönderildi. Norveç ise; 4 milyon 602 bin dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağında yer aldı.