Kırgız hekimler Aydın’da

Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi kapsamında dünyanın değişik ülkelerinden Aydın’a gelen hekimler Aydın’daki sağlık yatırımlarını ve çalışmaları da yerinde gördü. Kongreden sonra Aydın Liva Hastanesi’ne ziyaret eden Kırgız Hekimler Aydın’a ve Aydın’daki çalışmalara hayran kaldıklarını belirttiler.

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği tarafından düzenlenen ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ’ın moderatörlüğünü yaptığı kongresi sonrası bir grup hekim Kuşadası’ndan Aydın’a gelerek Sağlık Bakanlığı Kalite denetimlerinde yüz üzerinden 91 puan alan Özel Liva Hastanesi’ne ziyaret ettiler. Hastane yetkilileri ile görüşen Kırgız hekimlere Başhekim Erdal Gezer çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aydın’ın tabii güzelliklerinin yanı sıra insan yaşamı için çok elverişli havası ve coğrafyasına hayran kaldıklarını belirten Kırgız Hekimler, Liva Hastanesi’nin hekimleri ile tıbbı konularda görüşmeler yaptılar.

“Hekimler sağlık için incir yediler”

Ziyaret kapsamında bol bol Aydın’ın milli meyvesi incir yiyen Kırgız hekimler, kendi memleketlerinde de insanlara sağlık için bol bol incir zeytin ve zeytinyağı tüketmelerini önerdiklerini söylediler.

Oldukça samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, sağlık ve sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi.