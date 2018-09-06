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06 Eylül 2018 09:56

Kırmızıda duramayan araç takla attı

Aydın’ın Didim ilçesinde, sürat nedeniyle kırmızı ışıkta duramayan otomobil refüje çarptıktan sonra takla atıp ters döndü.

Kırmızıda duramayan araç takla attı

06 Eylül 2018 09:56


Edinilen bilgiye göre; Didim Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 09 YE 018 plakalı otomobil, aşırı sürat nedeniyle kavşaktaki sinyalizasyon sisteminde yanan kırmızı ışıkta duramadı. Aracın hızını kontrol edemeyen sürücü, önce refüje çarptı daha sonra takla atan araç yolda ters döndü. Çevredeki esnafların da yardımıyla araçtan kendi imkanları ile çıkan genci büyük korku yaşadı.


Kaza nedeniyle teş şeridi kapanan yolda ulaşım kontrolü olarak sağlanırken, sağlık ekibi tarafından yara almayan sürücünün tedavisi ayakta yapıldı.




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