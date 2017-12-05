Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 14:08

Kışın çok sık yaşanan baş ağrısı sinüzit habercisi olabilir

Uzmanlar havaların soğuması ile sık sık yaşanan baş ağrısının temel nedenlerinden birinin sinüzit olabileceğini belirtti.

Kışın çok sık yaşanan baş ağrısı sinüzit habercisi olabilir

05 Aralık 2017 14:08

Aydın Liva Hastane Başhekimi Erdal Gezer, burnun her iki tarafında ve arkasında olan sinüs boşluklarının iltihabı olarak tanımlanan sinüzit rahatsızlığının, kasım ayından itibaren kış mevsimi boyunca birçok kişinin hayatını olumsuz etkilediğini belirterek bu yönde şikayeti olanların hekime başvurmasını önerdi.


“Saçlarınızı kurutmadan dışarı çıkmayın”


Özellikle kış aylarında saçların iyice kurutulmadan dışarı çıkılmamasını ve soğuk havalarda bere kullanılmasını öneren Dr. Erdal Gezer, bilhassa çocuklarda, dirençleri düşük olduğu için sinüzit rahatsızlığının kış mevsiminde daha çok görüldüğünü kaydederek “Sinüzite karşı alınacak en önemli tedbirlerin başında ıslak başla dışarı çıkmamak ve başı soğuktan korumak geliyor. Bu nedenle soğuk kış günlerinde bere takmadan dışarı çıkmayın” diye konuştu.


"Banyonuzu akşamdan yapın"


Soğuk havalarda banyonun mümkün mertebe sabahları değil akşamları yapılmasını bilhassa sabah okula giden çocuklarda bunun daha çok dikkat edilmesini Öneren Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Sabahları banyo yapılırsa da saçlar iyice kurulamadan dışarı çıkılmamalıdır. Bir çok kişinin önemsemediği sinüzit belirtileri; Baş ve yüz ağrısı, yüzde basınç hissi, kafada boşluk-sersemlik hissi, koku alma duyusunda azalma, burun tıkanıklığı, burun veya geniz akıntısı, öksürük ve yorgunluk hissi şeklinde ortaya çıkar. Birçok kişi ’çocuklarda sinüzit olmaz’ şeklinde bilgiye sahip. Fakat bilinenin aksine çocuklarda akut sinüzite sık rastlanan bir durumdur. Bunun yanında burun temizliği sinüzite karşı çok önemlidir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç