Kışın çok sık yaşanan baş ağrısı sinüzit habercisi olabilir

Aydın Liva Hastane Başhekimi Erdal Gezer, burnun her iki tarafında ve arkasında olan sinüs boşluklarının iltihabı olarak tanımlanan sinüzit rahatsızlığının, kasım ayından itibaren kış mevsimi boyunca birçok kişinin hayatını olumsuz etkilediğini belirterek bu yönde şikayeti olanların hekime başvurmasını önerdi.

“Saçlarınızı kurutmadan dışarı çıkmayın”

Özellikle kış aylarında saçların iyice kurutulmadan dışarı çıkılmamasını ve soğuk havalarda bere kullanılmasını öneren Dr. Erdal Gezer, bilhassa çocuklarda, dirençleri düşük olduğu için sinüzit rahatsızlığının kış mevsiminde daha çok görüldüğünü kaydederek “Sinüzite karşı alınacak en önemli tedbirlerin başında ıslak başla dışarı çıkmamak ve başı soğuktan korumak geliyor. Bu nedenle soğuk kış günlerinde bere takmadan dışarı çıkmayın” diye konuştu.

"Banyonuzu akşamdan yapın"

Soğuk havalarda banyonun mümkün mertebe sabahları değil akşamları yapılmasını bilhassa sabah okula giden çocuklarda bunun daha çok dikkat edilmesini Öneren Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Sabahları banyo yapılırsa da saçlar iyice kurulamadan dışarı çıkılmamalıdır. Bir çok kişinin önemsemediği sinüzit belirtileri; Baş ve yüz ağrısı, yüzde basınç hissi, kafada boşluk-sersemlik hissi, koku alma duyusunda azalma, burun tıkanıklığı, burun veya geniz akıntısı, öksürük ve yorgunluk hissi şeklinde ortaya çıkar. Birçok kişi ’çocuklarda sinüzit olmaz’ şeklinde bilgiye sahip. Fakat bilinenin aksine çocuklarda akut sinüzite sık rastlanan bir durumdur. Bunun yanında burun temizliği sinüzite karşı çok önemlidir” dedi.