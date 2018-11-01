Kısır gününde ortaya çıkan fikir mahallenin kadınlarını iş sahibi yaptı

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Rahime Ubay'ın girişimi mahalledeki kadınları iş sahibi yaptı. Kendi aralarında düzenledikleri ‘kısır günleri'nde ortaya çıkan fikir ile cennet elması kurutma işine başlayan kadınlar, ilk yıl yurt içine pazarladıkları ürünleri şimdi de Dubai ve Ürdün'e ihraç etmek için çalışmalara başladılar.

Aydın'ın Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi'nde yaşayan Rahime Ubay, ülke genelinde yaşanan istihdam sorunu ve ekonomik sıkıntılara kendi çapında çözüm üretmek için düşündüğü fikri kısır gününde mahallenin hanımlarına açtı. Gündeki arkadaşlarından da destek alan genç kadın ilk etapta kendi sokağındaki 16 kadına iş verdi. Kadınlar şimdi de kuruttukları ürünleri yurt dışına ihraç etmek için çalışmalara başladı.

“İyi niyetle yola çıkınca oluyor”

Bu yıl incir ve zeytin rekoltesinde yaşanan düşüklük nedeniyle hem üreticilerin hem de ekmeğini bu işten kazanan pek çok kadının gelir seviyesinde ciddi düşüş olduğunu belirten Rahime Ubay, “Mahalledeki hanım arkadaşlarla her hafta bir araya gelip kısır yiyorduk. Bu yıl gerek incir gerekse zeytin verimi oldukça düşük. İncir ve zeytin olmayınca bu sektöre bağlı olarak çalışıp para kazanan hanım arkadaşlar da sıkıntıya girdi. Kısır günlerinde kendi aramızda konuşurken aklıma böyle bir fikir geldi. Uygulamaya başladık. Oldukça başarılı geçti. İyi niyetle yola çıktık. Yolumuz da açıldı. Kurutmasını yaptığımız tüm ürünler satıldı. Şu anda Dubai ve Ürdün'e ihracat için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Hem para kazandılar hem de dostlukları pekişti”

Daha önce haftanın bir günü ya da 15 günde bir toplanıp muhabbet ettiklerini iş kurup birlikte çalışmaya başlayınca her gün görüşmeye başladıklarını belirten Rahime Ubay, “İnanarak samimiyetle yola çıktık. Amacım sadece para kazanmak değil hepimizin ekmek kazanması idi. Hep birlikte para kazandığımız gibi dostluğumuz da pekişti. Şu anda profesyonel bir kurutma tesisi kurmak için proje hazırlığına başladık. Hedefimiz önümüzdeki yıl yüzde 100 büyümek. En önemli hedefimiz de cennet elması kurutmasının ihracatını yapmak” dedi.