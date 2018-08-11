Aydın’da çalışmalarını sürdüren KİT Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile birlikte Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Karina Dalyanı’nda yapımı tamamlanan ve 4 milyon liraya mal olan tonoz projesini inceledi. Bölgede balıkların denizden içeri girdiği üç boğazın tonoz örme çalışmasının yeni tekniklerle yapılabilmesi için projenin onay aşamasına büyük katkılar sunan Milletvekili Savaş, yöre balıkçılarını ziyaret etti.

"40 yıllık sorun çözüldü"

Milletvekili Yavuz ile birlikte üreticilerin sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Savaş, “Aydınlı üreticinin kazanması için her çalışmada yer alacağız. Devletimizin destekleri ile üreticimizin kazancını artıracağız. Birlikten güç doğar diyoruz ve kooperatifin önemini her zaman belirtiyoruz” dedi. S.S. Doğanbey Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve Tuzburgazı Mahalle Muhtarı Recai Tuncer, “Proje hazırlandı. 25 yıllık ömrü olan bir proje ile üreticinin yüzü güldü. Biz bu proje sayesinde yıllık 350 bin liralık bir maliyetten kurtulmuş olduk. 40 yıldır çözülmeyen sorun Sayın Mustafa Savaş’ın girişimleri ile çözüldü. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.