Kız İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden bilim fuarı

Nazillili 15 Temmuz Şehidi Sümer Deniz’in ismini taşıyan okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, ilçedeki diğer okulların müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Nazilli Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ülkühan Sağlam Aras, fuarda 20 projenin sergilendiğini ifade ederek, “Okul olarak ilk kez bilim fuarımızı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz projelerin hazırlanmasında büyük emek sarfetti. Proje danışmanı öğretmenlerimizle beraber teknoloji, coğrafya, edebiyat, fizik, kimya ve daha birçok alanda projelerini sergilediler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimiz geleceğe ışık tutuyorlar”

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, ilçedeki son TÜBİTAK Bilim Fuarını da tamamladıklarını ifade ederek, “İlçemizdeki üçü ortaokul olmak üzere 13 bilim fuarını tamamlamış olduk. Öğrencilerimiz projeleri ile geleceğe ışık tuttu. İlçe genelinde gerçekleştirilen bilim fuarları gerçekten büyük ilgi gördü. Birbirinden ilginç projeler dikkat çekti. Öyle projeler vardı ki bunların geliştirilerek hayata geçirilmesi ile ülkemiz ekonomisine destek olmasını, bu projeleri hazırlayan çocuklarımızın da daha iyi eğitim alarak bilim insanı olmalarını bekliyoruz” dedi.