Kızılay'dan rekortmen kan bağışçılarına anlamlı ödül

Aydın'da, Türk Kızılayı'na düzenli kan bağışında bulunan bin 225 bağışçıya plaket ve madalya verildi.

Aydın'da bin 225 gönüllü kan bağışçısı Türk Kızılayı tarafından ödüllendirildi. Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Toplantı Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, Kızılay Aydın Şube Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci, davetliler ve gönüllü kan bağışçıları katıldı.

Kanın acilliğine dikkat çeken ve bu konuda Kızılay'ın önemine vurgu yapan Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, kan bağışında kadınlara da büyük görev düştüğünün altını çizdi. Kan bağışında bulunmanın vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu ifade eden Gök, “Her gün Ege Bölgesi'nde bin ünite kana ihtiyaç var. Ege Bölgesi'ndeki 93 tane hastanenin 91'i Kızılay'a bağlı. Aydınlı kendi ilinin kan ihtiyacını belli aylar haricinde karşılıyor. Ben bundan dolayı Aydınlılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aydın Kızılayı olarak artık profesyonelleştiklerini dile getiren Kızılay Aydın Şube Başkanı Bekir Sıtkı Pekmezci de, “Kan ekibimiz 7-24 saat şubelerimiz ve ilçelerimizle beraber geçen sene 42 bin kişiye ulaşmışız. Nakdi yardım bağış burs kıyafet ve et olarak. Bu bizim için büyük bir onur. 5 dönümlük alanda yapılacak olan yeni binamızın imar durumu müracaatı belediyeye verildi. Projesi onaylanmasının ardından da en kısa sürede inşaatına başlanacak. Bu yıl Kızılay'ımızın 150'inci yılı ve madalya ile ödül alanlar için daha anlamlı olmuştur. Aydın'ın kanının karşılanması demek Ankara'da karnemizin iyi olması demektir. Bu yıl 11 tane daire bağışı aldık. Bunların hepsi bağışçılarımız sayesinde. Çünkü sizler bizim karnemizi arttırdınız” şeklinde konuştu.

Bazı bağışçılar duygusal anlar yaşadı

Törende yapılan konuşmaların ardından Kızılay'a 45 kez kan bağışlayan 20 kişi plaket ile 35 kez kan bağışlayan 25 kişi altın madalya ile 25 kez kan bağışlayan 126 kişi gümüş madalya ile 10 kez kan bağışlayan bin 54 kişi bronz madalya ile ödüllendirilirdi. Bağışçılar ödüllerini de Vali Yardımcısı Aslan başta olmak üzere protokol üyelerinin elinden aldı. Ödül alan bazı bağışçıların ise duygusal anlar yaşaması dikkat çekti.