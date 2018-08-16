Kızılcaköylülerden jeotermal eylemi

Halktan konuya çok büyük tepki gelirken, köylüler jeotermale karşı direniş başlattı. Kızılcaköy çevresinde açılması planlanan jeotermal kuyularına tepki gösteren mahalle sakinlerine Aydın Çevre ve Kültür Platformu Derneği (AYÇEP), Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Dr. Metin Aydın, Efeler Belediyesi Meclis Üyesi ve Aydın Barosu çevre komisyonu üyesi İsmail Türkbay ile Avukat Akın Yakan da destek verdi.

Toplantıda konuşan ve toprakların altının boşaltılarak hem verimsizliğe hem de hastalıklara davetiye çıkarıldığını savunan Dr. Metin Aydın, “Hastalıkların yüzde 90’ı çevre kirliliği, kanser hastalıklarının yüzde 90’ı da çevre kirliliği. Jeotermal santraller kanser yapıyor mu? Yapıyor. Yapmıyor diyen varsa hangi makamda olursa olsun, yalan söylüyor. Aydın’da ölüm oranı Türkiye ortalamasının üstünde. Bunun bedelini en fazla çocuklar, kadınlar ve düşük gelirli vatandaşlarımız ödüyor. Çıkarılan yasa ile maalesef Aydın’da toprakların yüzde 80’i jeotermal santral kullanımına açılmış durumda. Böyle bir yasa dünyanın hiçbir yerinde yok. Böyle bir keyfiyet olamaz” diye konuştu.