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13 Temmuz 2018 07:33

Kızıldere sakinlerinden Başkan Alıcık’a teşekkür

Sanata, spora ve eğitime sağladığı desteklerin yanı sıra kültürel gelişime büyük katkı sunan Başkan Alıcık, Çanakkale’ye gezi düzenleyen Kızıldere Mahallesi sakinlerine ulaşım desteği verdi.

Kızıldere sakinlerinden Başkan Alıcık’a teşekkür

13 Temmuz 2018 07:33


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çanakkale’ye gezi düzenleyen Kızıldere Mahallesi sakinlerine ücretsiz ulaşım desteği verdi.


Yaklaşık 100 kişinin katıldığı geziye eşlik eden Kızıldere Mahalle Muhtarı Ali Pekel, “Unutamayacağımız bir gezi oldu. Tarihimizi yerinde öğrendik, tarihi yerlerimizi ziyaret ettik. 57. Alay ve Çanakkale Şehitliğinde duygu dolu anlar yaşadık. Vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkanımıza ben ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Rutin belediyecilik hizmetlerini yerine getirmenin yanı sıra eğitime ve kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Alıcık, “Çanakkale gezilerimiz aralıksız devam ediyor. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Nazilli’de onlarca mahallemize Çanakkale gezisi için ücretsiz araç desteği verdik” dedi.




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